У Німеччині в казармах бундесверу отруїли питну воду: поліція підозрює диверсію, - ЗМІ

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.

Зазначається, що у казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили міністерства оборони, адже казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту.

Загалом на об'єкті працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних працівників. Казарми мають власну систему водопостачання.

Військова поліція бундесверу оглянула будівлю в середу вранці. Так, в одній із секцій паркану було виявлено діру.

У внутрішній записці територіального командування бундесверу військовослужбовців, які все ще перебувають у казармах, просять звертати увагу на "невідомих осіб, які перебувають у полі зору", і повідомляти про "будь-яку підозрілу поведінку". Це свідчить про те, що влада обстежує територію в пошуках можливих зловмисників.

У повідомленні також зазначено, що казарми залишатимуться закритими до подальших вказівок.