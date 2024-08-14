У Німеччині в казармах бундесверу отруїли питну воду: поліція підозрює диверсію, - ЗМІ
У середу, 14 серпня, у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліціянти підозрюють, що диверсанти могли забруднити там питну воду
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.
У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.
Зазначається, що у казармах біля Кельна розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства бундесверу. Тут також базуються військово-повітряні сили міністерства оборони, адже казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту.
Загалом на об'єкті працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних працівників. Казарми мають власну систему водопостачання.
Військова поліція бундесверу оглянула будівлю в середу вранці. Так, в одній із секцій паркану було виявлено діру.
У внутрішній записці територіального командування бундесверу військовослужбовців, які все ще перебувають у казармах, просять звертати увагу на "невідомих осіб, які перебувають у полі зору", і повідомляти про "будь-яку підозрілу поведінку". Це свідчить про те, що влада обстежує територію в пошуках можливих зловмисників.
У повідомленні також зазначено, що казарми залишатимуться закритими до подальших вказівок.
- Наприкінці травня повідомлялося. що представники розвідки США та їх союзники відстежують збільшення диверсійних операцій в Європі, які, ймовірно, є частиною російської кампанії з підриву допомоги для України.
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