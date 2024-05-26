Російське ГРУ проводить диверсії в Європі, щоб підірвати військову допомогу для України, - NYT

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед таких диверсій були підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

"Хоча ці дії можуть виглядати випадковими, американські та європейські чиновники з безпеки кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, щоб уповільнити поставки зброї Києву та створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України. А офіційні особи кажуть, що цією кампанією керує російська військова розвідка ГРУ", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, наразі ці дії не перервали потік зброї в Україну, а багато з цілей не мають прямого відношення до війни з Росією. Проте деякі представники служби безпеки кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку в усьому ланцюжку постачання зброї, додаючи витрати та сповільнюючи темпи передачі.