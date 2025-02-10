РФ витрачає мільярди на "промивання мізків" українцям у соцмережах і комп'ютерних іграх, - Ягун

Про це в етері Еспресо TV повідомив заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

На запитання про те, як росіяни намагаються промивати мізки українцям, окрім Telegram-каналів, Ягун відповів, що фіксуються випадки у комп'ютерних іграх і TikTok.

"Росіяни витрачають на це мільярди. Ми їм відрізаємо можливості, а вони їх знову знаходять. Зараз вони менше користуються YouTube, тому що у них його немає. Але Telegram - у першу чергу, TikTok – у другу. Є якісь намагання просунутися навіть у комп'ютерних іграх", - заявив генерал-майор запасу СБУ.

За його словами, наразі росіяни почали активно розповсюджувати пропаганду серед українців, які перебувають за кордоном. За останній час там відкрили щонайменше 100 нових парафій Української православної церкви Московського патріархату.

"Це робиться для того, щоб акумулювати навколо себе українських громадян і розповсюджувати там свою ідеологію. Вони вишукують будь-які можливості", - пояснив Ягун.