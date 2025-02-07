"Посилення мобілізації в Одесі": ЦПД спростував новий фейк роспропаганди

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Ворог створив і поширив підроблений документ, нібито виданий Головним управлінням Нацполіції в Одеській області. У ньому йдеться про начебто наказ правоохоронцям "посилити пошук осіб, які підлягають мобілізації", - розповідає ЦПД.

До "розшукуваних" осіб пропагандисти, зокрема, внесли 18-річних громадян, а також жінок із військовою освітою.

"Ба більше, "розшукувати" їх, за словами ворога, планують у клубах, ресторанах, барах, спортивних комплексах і торгівельних центрах. Для посилення ефекту вкиду автори додали ще одну страшилку – про мобільні групи, які патрулюватимуть містом, та "дозвіл" застосовувати зброю і сльозогінний газ "у разі опору", - йдеться у повідомленні.

В управлінні Національної поліції України наголосили, що жодних подібних наказів вони не видавали.

"Крім того, "документ" містить стилістичні помилки та невідповідність формату офіційних розпоряджень. Також під вказаним у "документі" номером насправді зареєстрований зовсім інший наказ – про звільнення колишньої працівниці, датований 31.10.2024. Подібні фейки поширюються в рамках інформаційної кампанії щодо дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - додали в Центрі протидії дезінформації.