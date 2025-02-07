ТЦК не має повноважень для розшуку ухилянтів, - перший заступник глави Міноборони Гаврилюк

Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу.

"Наш інформаційний простір зосереджений на негативі, суспільству нав’язують наративи про "бусифікацію", про поганих "ТЦКашників". Ми бачимо більше негативу, ніж позитиву щодо необхідності захисту країни і держави. Значна кількість українців упевнена, що за мобілізацію відповідають лише ТЦК. Це не так. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію", - сказав Гаврилюк.

Заступник міністра підкреслив: якщо військовозобовʼязані під час воєнного стану не зʼявляються до ТЦК - забезпечити їхнє доставлення мають правоохоронці й місцеві органи влади, для чого ті наділені достатніми повноваженнями.

"У Законі чітко вказані повноваження органів місцевої влади і поліції. Вони чітко знають, що доставлення до ТЦК військовозобов'язаних – це завдання органів влади і Національної поліції. Завдання посадових осіб Територіальних центрів комплектування – ведення обліку і відбору громадян для поповнення лав Сил оборони України", - підкреслив він.

Гаврилюк наголосив, що ТЦК відповідає за певний перелік завдань, до яких не входить розшук ухилянтів.

"Якщо хтось з місцевої влади не справляється зі своїми обов’язками, ніхто їм не заважає взяти ручку і написати заяву на звільнення. Важливо провести і відповідну інформаційну роботу в громадах, щоб донести людям важливість захисту країни. Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, – усім цим керує людина", - акцентував заступник оборонного відомства.

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