Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з паливом, - "Атеш"
На лівобережжі Херсонської області російські окупанти мають проблеми із паливом, через які їхня техніка не може виконувати бойові завдання
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"У 144-му омсп артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - кажуть партизани.
Також зазначено, що сусідні російські підрозділи невдоволені такою ситуацією, адже небоєздатні гаубиці є легкими мішенями, що можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.
"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - додає "Атеш".
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