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Головна Війна з Росією Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з паливом, - "Атеш"

Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з паливом, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
21:06
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

На лівобережжі Херсонської області російські окупанти мають проблеми із паливом, через які їхня техніка не може виконувати бойові завдання

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Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"У 144-му омсп артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - кажуть партизани.

Також зазначено, що сусідні російські підрозділи невдоволені такою ситуацією, адже небоєздатні гаубиці є легкими мішенями, що можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.

"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - додає "Атеш".

  • Водночас російські загарбники змушують українців на ТОТ Донеччини безоплатно будувати залізничну колію для своїх військових - Ростов – Іловайськ – Гранітне – Маріуполь.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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