Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з паливом, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"У 144-му омсп артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним паливом, через що техніка не може виконувати бойові завдання", - кажуть партизани.

Також зазначено, що сусідні російські підрозділи невдоволені такою ситуацією, адже небоєздатні гаубиці є легкими мішенями, що можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.

"Окупанти розуміють проблему, але оперативно вирішити її не здатні", - додає "Атеш".