"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
У п'ятницю, 21 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що стан Папи Франциска, госпіталізованого через пневмонію, поліпшився
Про це повідомляє Vatican News.
За словами представників Святого Престолу, Понтифік встав вранці, щоб поснідати.
"Ніч пройшла добре, а сьогодні вранці Папа Франциск вставав поснідати", - йдеться у повідомленні.
У Ватикані зазначили, що клінічний стан Папи Франциска, з часу його госпіталізації до римської поліклініки "Джемеллі" 14 лютого, демонструє незначне покращення, без температури та зі стабільними гемодинамічними показниками.
Папа має невелику локалізовану вогнищеву пневмонію, але продовжує дихати самостійно, а його серце залишається сильним.
- У п'ятницю, 14 лютого, Папу Римського Франциска поклали до лікарні через бронхіт після того, як понтифік насилу зміг говорити під час однієї зі своїх зустрічей вранці. Він пропустить кілька запланованих публічних заходів протягом наступних трьох днів.
- Увечері понеділка, 17 лютого, пресслужба Святого Престолу оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Франциска. Йому довелось залишитись у лікарні через ускладнення, пов'язані з респіраторною інфекцією.
- Станом на вівторок, 18 лютого, Папа Римський перебував у складному стані, оскільки у нього розвинулася двостороння пневмонія.
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