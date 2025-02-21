"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився

Про це повідомляє Vatican News.

За словами представників Святого Престолу, Понтифік встав вранці, щоб поснідати.

"Ніч пройшла добре, а сьогодні вранці Папа Франциск вставав поснідати", - йдеться у повідомленні.

У Ватикані зазначили, що клінічний стан Папи Франциска, з часу його госпіталізації до римської поліклініки "Джемеллі" 14 лютого, демонструє незначне покращення, без температури та зі стабільними гемодинамічними показниками.

Папа має невелику локалізовану вогнищеву пневмонію, але продовжує дихати самостійно, а його серце залишається сильним.