Коли "Безвихідь" не тупик: що подивитися у вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Безвихідь"

У кінотеатрах з 20 лютого

Цю драму про перші у Чернігові дні початку повномасштабного вторгнення створив режисер та сценарист Тарас Костанчук, який народився в окупованому нині Алчевську та зі зброєю в руках боронив Україну з 2014 року. Появу фільму спровокували розповіді близьких режисеру людей, які пережили жахіття лютого-березня 2022 року, сидячи по підвалах прифронтових міст під безперервними обстрілами російських окупантів. Отож під час зйомок актори теж перебували у замкненому просторі 5 на 5 метрів, у реальному підвалі без доступу до засобів гігієни та можливості повноцінно спати. Зйомки тривали практично безперервно 9 днів. Оскільки герої фільму голодували, то для кращого розуміння стану персонажів Тарас Костанчук теж не їв від першого до останнього дня зйомок. І хоча назва стрічки не вселяє особливого ентузіазму піти на цей фільм саме зараз (коли й так виснажився від усіх реалій), вона - про здатність українців у найстрашніших ситуаціях об'єднуватися та робити вибір, ризикуючи власним життям, заради майбутнього своєї країни.

"Гучні вибухи першого дня великої війни нажахали їх так, що вони спустилися у підвал свого будинку, - анонсують фільм. - Мешканці однієї з багатоповерхівок Чернігова не знали, що на них чекає. Різні за національністю, вихованням та звичками, вони були в однакових умовах. Влучання у споруду завалило вихід, тож вони опинилися зачинені у невеличкому просторі. Без їжі, води та розуміння, що відбуватиметься далі, люди були змушені знаходити спільну мову".

У ролях - Богдан Бенюк, Ірма Вітовська-Ванца, Олег Драч, Федір Ольховський, Володимир Бєляєв, Олександр Мавріц та ін.

"Реал"

У кінотеатрах з 20 лютого

Документальна стрічка режисера Олега Сенцова, знята під час українського наступу у Херсонській області влітку 2023 року. Властиво, мова про півтори години запису 19-годинного бою, зробленого на нашоломну камеру режисера, який долучившись до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення, у складі штурмової бригади брав участь у контрнаступі на одній з найгарячіших ділянок фронту. Про те, що його камера GoPro випадково увімкнулася, коли режисер і воїн її перевіряв, та знімала, доки вистачило батереї, Олег Сенцов довідався лише за кілька місяців. Відео для фільму спеціально не монтували, спецефектів не використовували, підкорегували тільки звук, який на GoPro записався погано. Уперше фільм показали на кінофестивалі у Карлових Варах. Згодом стрічка взяла участь ще у щонайменше чотирьох міжнародних кінофестивалях.

"Це не звичний фільм, не ліричний, - розповідав Олег Сенцов на передпрем'єрному показі у столиці. - Він про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, рятують побратимів і віддають своє життя за країну"

"Бруталіст"

У кінотеатрах з 20 лютого

Американо-англо-угорський епічний історичний кінофільм режисера Бреді Корбета. Стрічка про становлення світу після Другої світової війни, яка переламала долі багатьох людей (зокрема чимало мігрантів вимушені були відмовитися від своєї ідентичності заради життя у новій країні), стала відомою ще задовго до виходу на великі екрани. Адже режисер працював над фільмом ще до пандемії Covid, хоча знімали на початку 2023 року. Стрічка вже отримала кілька статуеток "Золотий глобус", а також має 10 номінацій на "Оскар".

Події фільму беруть відлік від кінця 40-х років ХХ століття і охоплюють понад 30 років життя головних героїв. Архітектор за фахом, угорський єврей Ласло Тот, який вижив у Аушвіці, емігрує до США та, намагаючись побороти зубожіння, погоджується на реконструкцію будинку загадкового бізнесмена. По завершенні робіт цей бізнесмен разом зі своїм сином роблять йому пропозицію взяти участь у реалізації монументального архітектурного проєкту, що у підсумку призведе до непоправних наслідків.

У ролях Едрієн Броді, Фелісітіа Джонс, Раффі Кессіді, Гай Пірс, Джо Олвін та ін.

"Тисяча ударів" (1 сезон)

На Hulu з 21 лютого

Британський телевізійний драматичний серіал від режисера "Гострих картузів" Стівена Найта з реальними історіями та подіями в основі розповідає про вікторіанську епоху Великої Британії кінця XIX ст. Мова про період після промислової революції в Лондоні та про злочинний світ, який почав у ті часи активно розвиватися. Зокрема, про злочинну банду "Сорок слонів", куди входили тільки жінки і яка за короткий час стала найнебезпечнішою в Англії. Про цей серіал пишуть, що він вражає завдяки чудовій головній ролі, захопливому сюжету та захопливій історичній обстановці, а ще - що його без страху серед серіалів можна ставити на найвищу сходинку.

Отож двоє друзів приїжджають з Ямайки до Лондона і потрапляють у світ підпільних боксерських поєдинків, де стикаються з досвідченим бійцем Шугаром Гудсоном, протистояння з яким виходить за межі рингу

У ролях Стівен Грем, Малахі Кірбі, Френсіс Лавголл, Ерін Доерті та ін.

"1923" (2 сезон)

На Paramount+ з 23 лютого

Довгоочікуване продовження американського драматичного телесеріалу-вестерна, що є приквелом до серіалу "Єллоустоун". Події серіалу занурюють в реальні історичні проблеми, включаючи руйнівний вплив сухого закону, зростання організованої злочинності та конфлікти навколо власності на землю на Заході Америки в часи після Першої світової війни.

У ролях Гелен Міррен, Гаррісон Форд, Брендон Скленар, Джулія Шлепфер та ін.