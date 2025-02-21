Завдав понад 18 млрд збитків держбюджету й втік за кордон: ексголові Оператора газотранспортної системи оголосили підозру

Про це повідомляє поліція Києва.

Розслідування встановило, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природний газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету як дивіденди.

"Втім, підозрюваний через неналежне виконання своїх службових обов’язків прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн", - зазначили у поліції.

Зі згаданих у повідомленні поліції даних випливає, що мова йде про колишнього генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" у 2019−2022 Сергія Макогона.

За даними правоохоронців, невдовзі після того, як наглядова рада товариства у вересні 2022 року звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс неправдиві дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Наразі правопорушнику заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що охороняються законом, та за ч. 1 ст. 366 ККУ - складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

За вчинене підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.