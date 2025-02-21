Миколаївська ТЕЦ відновила повноцінну роботу
Миколаївська ТЕЦ відновила постачання теплової енергії до будинків, які раніше були відключені. Через ремонтні роботи тимчасово припинено теплопостачання за деякими адресами
Про це повідомила енергопостачальна компанія Миколаєва.
На підприємстві зазначили, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинено теплопостачання за такими адресами:
- вул. Гліба Бабіча: 105, 105а, 103
- вул. 8-а Поперечна: 9, 1
- вул. Євгена Лапчевського: 2а
- вул. Шосейна: 83, 84, 105
Увечері суботи, 15 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Дрони рухались з Київщини на захід і з Дніпропетровщини - на південь. У Миколаєві працювала ППО, унаслідок падіння уламків було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранено людину. Також у місті через ворожу атаку повністю зруйновано електрогенерацію.
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