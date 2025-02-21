Миколаївська ТЕЦ відновила повноцінну роботу

Про це повідомила енергопостачальна компанія Миколаєва.

На підприємстві зазначили, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинено теплопостачання за такими адресами:

вул. Гліба Бабіча: 105, 105а, 103

вул. 8-а Поперечна: 9, 1

вул. Євгена Лапчевського: 2а

вул. Шосейна: 83, 84, 105

Увечері суботи, 15 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Дрони рухались з Київщини на захід і з Дніпропетровщини - на південь. У Миколаєві працювала ППО, унаслідок падіння уламків було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранено людину. Також у місті через ворожу атаку повністю зруйновано електрогенерацію.