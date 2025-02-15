Росіяни ввечері 15 лютого запустили дрони по території України
Ввечері суботи, 15 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили України.
Близько 21:00 про загрозу застосування російських дронів попередили Сумщину та Чернігівщину. Станом на 21:14 ворожі БПЛА наближались до межі Сумської та Чернігівської областей з західним курсом.
Ситуація станом на 21:40:
- БПЛА підлітали з Сумської до межі Чернігівської та Полтавської областей – курс західний та південний;
- БПЛА на Чернігівщині – курс на західний напрямок.
О 21:41 про загрозу застосування ударних дронів попередили Полтавщину.
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- У ніч на суботу, 15 лютого, російські окупанти запустили для атаки по Україні 70 безпілотників. Оборонцям неба вдалося знищити 33 ворожих дрони.
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