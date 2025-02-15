Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 33 з 70 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 20:30 14 лютого росіяни запустили 70 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та мис Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Військові підтверджують збиття 33 ударних БПЛА у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.