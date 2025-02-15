Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 33 з 70 ворожих дронів
У ніч на суботу, 15 лютого, російські окупанти запустили для атаки по Україні 70 безпілотників. Оборонцям неба вдалося знищити 33 ворожих дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 20:30 14 лютого росіяни запустили 70 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та мис Чауда в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Військові підтверджують збиття 33 ударних БПЛА у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Крім того, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- У Миколаєві цієї ночі лунали вибухи, в області через падіння уламків дронів пошкоджено інфраструктуру. Детальніше про наслідки ворожої атаки читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе