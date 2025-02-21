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Огляд

Найближчий союзник Європи – у ліжку з її найлютішим ворогом. Акценти світових ЗМІ 21 лютого

Юрій Мартинович
21 лютого, 2025 п'ятниця
11:05
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чи може угода про рідкісноземельні ресурси стати поштовхом до порозуміння між Трампом та Зеленським, а також, які зміни можуть настати у Ватикані найближчим часом

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 лютого.

А на чиєму боці насправді є Трамп

путін трамп

Світові медіа досі аналізують розбіжності між президентами США та України, пояснюючи, чому риторика та позиція адміністрації Трампа створює проблеми для українців та Європи.

Наприклад, у The Washington Post пишуть, що через три роки після вторгнення Росії "Україна має битися з Трампом". А у CNN взагалі назвали статтю "Найближчий союзник Європи – в ліжку з її найлютішим ворогом".

"Європейські лідери та офіційні особи були вражені приголомшливим падінням американської підтримки України. Багато хто досі не може зрозуміти, чому президент США Дональд Трамп так люто обернувся проти українського лідера Володимира Зеленського, повторюючи жорстоку дезінформацію, яку зазвичай чують із Кремля", - пишуть у виданні.

У The New York Times відзначають, за їхніми даними, Сполучені Штати виступають навіть проти того, щоб "назвати Росію агресором у війні з Україною" в заяві Великої сімки, яка готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. 

У Fox News цитують слова сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який пропонує законодавчий акт, що передбачає призначення спеціального генерального інспектора з питань допомоги Україні, щоб перевірити всі надані кошти та стежити за їх використанням.

У New York Post пишуть, що США запропонували Україні "покращену угоду з рідкісноземельних мінералів", оскільки ключовий радник Трампа закликає президента Зеленського повернутися до переговорів з цього питання, адже Трамп "дуже розчарований", як відзначає BBC, небажанням Зеленського підписувати нав’язаний йому документ.

У Politico прямо питають, а на чиєму боці насправді є Трамп? Вони нарахували 29 разів, коли новий президент США робив те, що хотів диктатор Кремля Путін. 

Тим часом українці "гуртуються навколо свого президента після того, як Трамп намагається його очорнити", відзначають в AP.

Папа Франциск може піти у відставку

Папа Франциск

Папа Франциск, Фото: reuters

 

Натомість в Італії все більше говорять про те, що Папа Римський змушений буде покинути свої обов’язки через різке погіршення здоров’я. Rzeczpospolita пише, що італійські ЗМІ рясніють такими заголовками. 

Вони відзначають, що Папа Римський, який понад тиждень перебуває в італійській лікарні, може піти у відставку через хворобу. Франциск хворіє на двосторонню пневмонію. Він особливо сприйнятливий до цього виду інфекції - в молодості переніс плеврит і йому видалили частину легені.

У виданні нагадують, що попередній Папа Римський, Бенедикт XVI, також самоусунувся з посади через стан здоров’я, що було вперше в історії Ватикану за останні 600 років. 

Читайте також: Якщо США перестануть допомагати, чи вистачить Україні зусиль Європи. Пояснюємо

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Папа Римський Франциск
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