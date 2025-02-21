Частина республіканців пропонує Конгресу проголосувати за вихід США з ООН "через неефективність організації"

Про це повідомляє Fox News.

У четвер сенатор-республіканець Майк Лі (штат Юта) представив законопроєкт під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року", який передбачає припинення членства США в ООН та її афілійованих структурах, а також припинення їх фінансування. Співавтором ініціативи у Сенаті стала сенаторка Марша Блекберн (республіканка, штат Теннессі).

Серед співавторів законопроєкту також представники Республіканської партії у Палаті представників: Майк Роджерс (Алабама), Елі Крейн (Аризона), Діана Гаршбаргер (Теннессі), Анна Пауліна Луна (Флорида), Гаррієт Гагеман (Вайомінг), Джош Бречін (Оклахома), Томас Массі (Кентуккі) та Марджорі Тейлор Грін (Джорджія).

Очікується, що в п’ятницю, 21 лютого, законопроєкт буде представлений у Палаті представників республіканцем Чіпом Роєм (штат Техас), який заявив, що ООН та її органи не захищають інтереси американців. За його словами, "ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників".

"Ми повинні припинити платити за це. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни", - заявив Лі.

За даними американського аналітичного центру Council on Foreign Relations, США є найбільшим донором ООН, надавши організації понад 18 мільярдів доларів у 2022 році, що складає приблизно третину її загального бюджету.

Конгресмен Чіп Рой розкритикував діяльність організації, заявивши: "ООН використовує американські податки, водночас підриваючи наші інтереси, атакуючи наших союзників і підтримуючи противників". Він також наголосив, що попри значне фінансування, "ця корумпована глобалістська організація протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини та навіть пандеміям".

Законопроєкт передбачає, що США не зможуть брати участь у мирних переговорах під егідою ООН, а виконавчій владі буде заборонено укладати будь-які угоди про членство в ООН чи її дочірніх структурах без схвалення Сенату.

Як зазначає Fox News, американці залишаються розділеними у ставленні до ООН. За даними Pew Research Center, опублікованими у квітні 2024 року, понад 70% демократів і ліберальних незалежних виборців позитивно оцінюють ООН, тоді як серед республіканців і консервативних незалежних цей показник становить лише 34%.