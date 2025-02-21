Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Частина республіканців пропонує Конгресу проголосувати за вихід США з ООН "через неефективність організації"

Частина республіканців пропонує Конгресу проголосувати за вихід США з ООН "через неефективність організації"

Ксенія Золотова
21 лютого, 2025 п'ятниця
10:25
Світ ООН

У США законодавці від республіканців розпочали зусилля з виходу Штатів із Організації Об'єднаних Націй через стурбованість тим, що міжнародна гуманітарна та правозахисна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Дональда Трампа "Америка понад усе"

Зміст

Про це повідомляє Fox News.

У четвер сенатор-республіканець Майк Лі (штат Юта) представив законопроєкт під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року", який передбачає припинення членства США в ООН та її афілійованих структурах, а також припинення їх фінансування. Співавтором ініціативи у Сенаті стала сенаторка Марша Блекберн (республіканка, штат Теннессі).  

Серед співавторів законопроєкту також представники Республіканської партії у Палаті представників: Майк Роджерс (Алабама), Елі Крейн (Аризона), Діана Гаршбаргер (Теннессі), Анна Пауліна Луна (Флорида), Гаррієт Гагеман (Вайомінг), Джош Бречін (Оклахома), Томас Массі (Кентуккі) та Марджорі Тейлор Грін (Джорджія).  

Очікується, що в п’ятницю, 21 лютого, законопроєкт буде представлений у Палаті представників республіканцем Чіпом Роєм (штат Техас), який заявив, що ООН та її органи не захищають інтереси американців. За його словами, "ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників".

"Ми повинні припинити платити за це. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни", - заявив Лі.

За даними американського аналітичного центру Council on Foreign Relations, США є найбільшим донором ООН, надавши організації понад 18 мільярдів доларів у 2022 році, що складає приблизно третину її загального бюджету.  

Конгресмен Чіп Рой розкритикував діяльність організації, заявивши: "ООН використовує американські податки, водночас підриваючи наші інтереси, атакуючи наших союзників і підтримуючи противників". Він також наголосив, що попри значне фінансування, "ця корумпована глобалістська організація протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини та навіть пандеміям".  

Законопроєкт передбачає, що США не зможуть брати участь у мирних переговорах під егідою ООН, а виконавчій владі буде заборонено укладати будь-які угоди про членство в ООН чи її дочірніх структурах без схвалення Сенату.  

Як зазначає Fox News, американці залишаються розділеними у ставленні до ООН. За даними Pew Research Center, опублікованими у квітні 2024 року, понад 70% демократів і ліберальних незалежних виборців позитивно оцінюють ООН, тоді як серед республіканців і консервативних незалежних цей показник становить лише 34%.

  • У вівторок, 4 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.
Теги:
Новини
ООН
США
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
20 лютого, 2025 четвер
Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали
Сніг
Автор Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
Автор Дмитро Марценишин
19 лютого, 2025 середа
В ISW оцінили готовність РФ піти на поступки в Україні після переговорів в Саудівській Аравії
Київ
-5.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 43.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
11:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Критична залежність від США: Згурець назвав три аспекти, де можуть бути проблеми в разі зупинки допомоги
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Найближчий союзник Європи – у ліжку з її найлютішим ворогом. Акценти світових ЗМІ 21 лютого
10:55
електроенергія
Енергетики відновили живлення для 14 тис. споживачів: ситуація в енергосистемі 21 лютого
10:48
Видання Гречка з Кропивницького
Кропивницькому виданню пропонували написати замовний матеріал проти Костянтина Жеваго
10:44
безпілотник, дрон
У Куп’янську росіяни поцілили дроном у службовий автомобіль поліції, є постраждалі
10:39
Миколаївська ТЕЦ відновила повноцінну роботу
10:23
Затримано агентів ФСБ, які готували підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині
10:05
OPINION
Реальних переговорів немає і, найімовірніше, не буде
10:00
PR
Основні помилки в навчанні англійської мови та як їх уникнути
09:57
Підробляли медичні документи: у Миколаєві викрили чергову схему ухилення від мобілізації
09:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 лютого: скільки коштують долар та євро
09:55
У РФ готуються оголосити про "перемогу" у війні проти України до третіх роковин повномасштабного вторгнення, - ГУР
09:53
український прапор
21 лютого — Міжнародний день рідної мови. Як виникло свято й чого ви не знали про солов'їну
09:42
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
"Ворог успіху не має": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському та Сіверському напрямках
09:30
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Києві працювала ППО
09:29
Рубіо
Рубіо звинуватив Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини
09:14
Анонс
Динамо, Андрій Ярмоленко
УПЛ: результати матчів та розклад трансляцій 18-го туру
08:57
Ексклюзив
ЗСУ прапор
"Війна - це справа молодих", - інструктор 210-го окремого штурмового полку оцінив ефективність бійців у війську залежно від віку
08:39
коронавірус
У Китаї виявили новий коронавірус кажанів, який може поширитись серед людей
08:29
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі збили 87 зі 160 БПЛА ворога, 70 дронів локаційно втрачені
08:19
США і РФ
Представники США і РФ таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорення війни в Україні, - Reuters
08:15
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбувся 121 бій: на Покровському напрямку українські захисники відбили 34 атаки
08:09
Верховний суд України
Верховний суд вперше скасував персональні санкції, введені РНБО та Зеленським
08:02
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
08:01
OPINION
Трамп хоче позбутися Зеленського
07:45
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер (праворуч)
У Саудівській Аравії зірвався бій, в якому мав визначитися суперник Усика
07:37
Оновлено
ХАМАС замість тіла загиблої заручниці передав Ізраїлю останки неідентифікованої людини
07:24
Огляд
станція радіоелектронної розвідки VERA-NG
Невидима для ворога, неоціненна для ППО: що таке станція радіоелектронної розвідки VERA-NG, яку Нідерланди закупили для України
07:23
на фото: Майк Джонсон
"На це немає жодного апетиту": спікер Джонсон про новий законопроєкт щодо допомоги Україні
07:19
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1280 окупантів, 12 танків і 2 системи ППО
07:11
Девід Леммі
Очільник МЗС Британії Леммі після промови Лаврова на зустрічі G20 заявив, що не бачить прагнення Росії до миру з Україною
07:03
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
В Чорному та Азовському морях відсутні російські військові кораблі
06:46
росія - китай
В ISW показали, як РФ перекручує позицію Китаю стосовно війни в Україні
06:43
Марко Рубіо
Зустріч Трампа та Путіна відбудеться за умови прогресу в припиненні війни в Україні, - Рубіо
06:28
Сідні Кросбі (праворуч), США - Канада
Збірна Канади з хокею перемогла в овертаймі США у фіналі "Турніру чотирьох націй"
06:24
Європарламент
У Європарламенті заявили, що США дали їм три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України
05:44
Оновлено
У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси
У передмісті Тель-Авіва пролунали вибухи в автобусах. Нетаньягу наказав розпочати операцію на Західному березі Йордану
05:26
Стівен Кінґ
Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками та "путінолюбами"
01:19
Макрон спілкувався з користувачами соцмереж: показав їм карту України й території, які захопила РФ
00:50
Оновлено
Свен Кумс, Гент, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати повторних матчів 1/16 фіналу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV