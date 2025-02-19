"Новий альянс між Україною та державами ЄС": Згурець про відродження європейської оборонної промисловості

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

Акції європейських компаній стрімко зросли. Тобто, Європа починає реагувати, усвідомлюючи, що фінансування оборонної галузі стає пріоритетом.

"Це буде справжнім відродженням європейської оборонної промисловості у співпраці з українськими компаніями, адже є багато напрямків, де вже існує ефективна співпраця. Наприклад, Rheinmetall є компанією, яка забезпечує нас боєприпасами системно. Завод з виробництва боєприпасів має працювати з 2026 року. Кількісно європейські сили зараз навіть менші, ніж українська армія в цілому. У європейців приблизно 83 бригади, тоді як у нас - 110. Взаємодія з Європою має бути активною", - зазначив Згурець.

За його словами, допомога з різним типом озброєння має продовжуватися, попри всі обмеження європейської сторони.

"Важлива складова - це авіація країн НАТО та європейських держав, що може бути використана для підтримки захисту нашого повітряного простору та обмеження можливостей Росії використовувати свої засоби нападу проти України", - сказав Згурець.

Попри перевагу противника, на лінії фронту є лише окремі ділянки, де він просувається. В цілому, ситуація не виглядає катастрофічною. Ворог не може системно і критично впливати на ситуацію. Зараз важливо нарощувати стійкість.

"Потенціал постачання озброєнь, особливо з боку Америки, є на півроку вперед. Сподіваємося, що за цей час зміниться ситуація взаємодії з європейськими країнами на нашу користь. Це включає фінансову допомогу та переформатування запасів у європейських держав, особливо авіації та інших засобів ураження, необхідних для захисту інтересів України та Європи", - додав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Іноземні війська не готові вести бойові дії проти РФ на боці України, принаймні цього року, вважає Згурець.

"Європейські країни до цього не готові ні кількісно, ні якісно. Але зараз важливо, щоб європейці змогли інтегрувати свій колосальний фінансовий потенціал, створивши політичну єдність щодо певних рішень, а потім розширити цей потенціал на військову компоненту, як свою, так і українську. Це займе певний час. З боку Європи наразі основною допомогою є системна фінансова підтримка, оголошення пакетів допомоги, а також пришвидшення роботи європейських компаній з виготовлення нових зразків зброї", - резюмував він.