ЄС планує надати Україні пакет військової допомоги на 6 млрд євро на тлі перемовин між США і РФ, – Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

За даними співрозмовників видання, пакет включатиме величезну кількість озброєння – від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони – і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Його вміст, імовірно, оприлюднять напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого.

Двоє дипломатів сказали, що 6 млрд євро є відправною точкою, яка може зрости до 10 млрд євро або більше. Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну, уточнили джерела журналістів.

Країни зможуть внести військовий комплект або готівку. Їхній фінансовий внесок буде пропорційним їхньому валовому національному доходу, сказав один із дипломатів.

Великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі в понеділок не принесла конкретних рішень, зазначає видання.

"ЄС був відсторонений від переговорів між Сполученими Штатами та Росією щодо припинення війни, що викликало обурення в столицях ЄС, а також у Києві", - пише Politico.

Видання зауважує, що посилення військової підтримки може допомогти Україні підтримати свою армію, стримати російські атаки на лінії фронту та захистити свої міста від повітряного нападу, поки Київ готується до мирних переговорів. Це також може підкріпити аргументи ЄС щодо участі в переговорах, перший раунд яких між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим завершився 18 лютого в Ер-Ріяді.