Трамп і арабські гендлярі
Перемовини з Трампом нагадують розмову на арабському ринку
- Друже, скільки коштує цей фінік?
- Брате, ти прийшов куди треба… ти прийшов до найкращого… цей фінік коштує мільйон доларів… і не ображай мене нижчою ціною, бо я дуже не люблю ображатися і я страшний в гніві… і ти купиш у мене цей фінік за мільйон доларів, бо це я тобі його продаю… а як я продаю… я найкраще у світі продаю, це знають всі на цьому базарі, це знають всі у цьому місті…як я продаю фініки, ти б бачив… всі купляють, і британці, і німці, вони мене дуже люблять, особливо німці, а як у мене купують росіяни… вони всі розповідають своїм онукам про те, як я майстерно продав їм фініки…ти купиш у мене, брате, бо це я тобі продам, і тоді ти спокійно насолодишся фініком і жодний злодій не вкраде його у тебе, бо він знає, що це мій фінік… мільйон доларів і ні центом менше, бо це я продаю і я найкраще вмію продавати.
- Ні, чувак. 5 баксів, і ні цента більше.
- Продано. Продано, брате. Ти щасливчик. Який ти молодець. Я всім розкажу, який ти молодець. Яку угоду ми уклали. Я всім розповідатиму про цю угоду, бо це найкраща угода у світі, бо її уклав я. І ти будеш пам’ятати мене до кінця своїх днів, коли навіть згадки про цей фінік не лишиться у твоєму організмі… ти молодець, брате, я люблю тебе, і ти любиш мене, бо мене неможливо не любити, а ще тому, що ми уклали найкращу угоду у світі, і ніхто не уклав би краще. Як тобі пощастило, брате, що ти зустрів мене! Бо якби ти прийшов сюди раніше, коли я солодко спав, ти б не уклав цю угоду, а без мене уклав би якусь погану угоду, дуже-дуже погано, а зі мною такого не стається, бо я укладаю найкращі угоди і продаю найсолодші фініки.
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Здається, до чого тут тема з українськими корисними копалинами та пропозицією Трампа віддати йому просто так усе й ще кожного року дарувати по 10 незайманих дівчат?
Чи корисні фініки? Так.
Чи потрібні нам американські інвестори, які будуть вкладати інвестиції в Україну, створювати робочі місця й платити податки, лобіюючи захист України й розмиваючи долю олігархів у нашій економіці? Так.
Але іноді перші пропозиції виглядають як образи. І їх можна відкидати. Не відкидаючи саму ідею чудової угоди. Прекрасної потенційної угоди. З найкращим укладачем угод у світі...
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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