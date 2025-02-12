Дістався до оригіналу новини, це було розшифрування інтерв'ю Трампа Fox News

Так ось. Це не інвестиції від США в Україну в розробку родовищ та перероблення сировини у готову продукцію.

Не купівля видобутого в Україні.

Це не угода, пов'язана із забезпеченням Україні безпеки.

Це "компенсація" США витрат, понесених США на допомогу Україні.

Я не жартую. Прочитайте самі. І вони вважають, що витратили на Україну не $70 млрд, як каже президент Зеленський, а цілих $300 млрд (!)

Читайте також: Трамп, Зеленський і рідкісноземельні ресурси: що насправді Київ пропонує Вашингтону. Пояснюємо Декілька цитат: - Президент Трамп стверджує, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкісноземельні мінерали на суму пів трильйона доларів як оплату (!) за військову допомогу, яку Вашингтон надав (!) Києву.

- У них надзвичайно цінна земля з погляду рідкісноземельних (мінералів), з погляду нафти та газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні).

- Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Росією та колишньою радянською державою.

- Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не укласти угоду. Вони можуть стати російськими колись, або вони можуть не стати російськими колись. Але у нас будуть усі ці гроші в Україні, і я говорю, я хочу їх повернути

- Я сказав їм, що мені потрібно рідкісноземельних [мінералів] на суму, еквівалентну приблизно $500 мільярдам, і вони, по суті, погодилися це зробити

- Я сказав їм: "Ми повинні – ми маємо щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", — продовжив Трамп, стверджуючи, що продовжувати надавати допомогу охопленій війною Україні просто так було б "нерозумно". Читайте також: Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова ...

Що скажете?

Трамп не заявляє про безпеку України, припинення війни, він говорить про компенсацію витрачених грошей на підтримку України. ...Не згадуючи про, наприклад, зобов'язання США, дані у Будапештському Меморандумі або інтереси США у недопущенні посилення опонентів — Росії та Китаю.

Ця історія нагадує Дикий Захід, де Шериф вступив із бандитами, що напали на караван з товарами, у бійку. І до завершення битви з ними забирає собі весь обоз із товарами як компенсацію за витрачені патрони.

Якщо це станеться, то Україна перетвориться на пустелю, територію з величезною кількістю кар'єрів, шахт, де немає безпеки та перспектив для розвитку, де немає місця для дітей. Де немає екології, де немає чистої води. Де немає безпеки на вулицях. Пам'ятаєте фільм з 90-х Шалений Макс? Виглядати Україна за такої угоди може саме так. Читайте також: Трамп і рідкісноземельні метали України ***

Якою б могла бути ідеальна угода?