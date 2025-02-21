Французькі винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Латвії
Французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії
Про це інформує Об'єднаний штаб Збройних сил Франції у соцмережі X.
Зазначається, що літаки Іл-78 та Іл-20M не дотримувалися міжнародних авіаційних правил.
"Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", - наголосили в Об’єднаному штабі ЗС Франції.
- На початку лютого норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе