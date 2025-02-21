США виступають проти "проукраїнського тону" у майбутній заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення, - NYT

Про це повідомляє New York Times з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з країн-учасниць.

За їхніми словами, Канада як голова G7 взяла на себе ініціативу й підготувала перший проєкт заяви серед інших шести країн-членів. У цій версії використовувалися формулювання, які зберегли проукраїнський тон, прийнятий G7 після повномасштабного вторгнення в країну в лютому 2022 року.

Цього тижня американська сторона розглянула цей перший проєкт і видалила всі згадки, які можна трактувати як проукраїнські, сказав чиновник. В результаті вийшов нейтральний проєкт заяви, в якому не згадується ні Росія як агресор у конфлікті, ні Україна як жертва вторгнення, поінформувало джерело.

Дипломати продовжують працювати над формулюванням проєкту, який наразі описує "руйнівну війну, що почалася з вторгнення Росії в Україну", але не використовує слова "російська агресія" або "агресори", які були у заявах G7 з 2022 року, повідомили високопосадовці Німеччини та Європи.

Інший високопоставлений чиновник додав, що розробка та обговорення тексту можуть тривати до понеділка, 24 лютого, коли текст має бути опублікований.

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Крім того, ще не вирішено, чи запросять лідери G7 президента України Володимира Зеленського на онлайн-зустріч.

Офіційні особи підкреслили, що проєкт G7 ще не завершений, але також сказали, що важливо придумати взаємно узгоджену заяву.

Канада розпочала процес розробки, дотримуючись виразів, використаних у попередніх заявах G7 про війну, в яких Росію засуджували. Але офіційні особи адміністрації Трампа зазначили, що вони хочуть щось інше та коротше, ніж заява, зроблена за часів колишнього президента Джо Байдена, і прагнули переконатися, що вона не втручається та не блокує переговорів, які зараз ведуться з Росією, сказали чиновники. За словами одного чиновника, американці також хотіли вирізати уривки, які описували вторгнення як порушення суверенітету.

Наразі поточний проєкт містить заяву, в якій говориться, що сильні гарантії безпеки та інтеграція України в Європейський Союз "будуть критично важливі для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії".