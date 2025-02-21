США виступають проти "проукраїнського тону" у майбутній заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення, - NYT
Сполучені Штати виступають проти того, щоб називати Росію агресором у війні з Україною в заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє New York Times з посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з країн-учасниць.
За їхніми словами, Канада як голова G7 взяла на себе ініціативу й підготувала перший проєкт заяви серед інших шести країн-членів. У цій версії використовувалися формулювання, які зберегли проукраїнський тон, прийнятий G7 після повномасштабного вторгнення в країну в лютому 2022 року.
Цього тижня американська сторона розглянула цей перший проєкт і видалила всі згадки, які можна трактувати як проукраїнські, сказав чиновник. В результаті вийшов нейтральний проєкт заяви, в якому не згадується ні Росія як агресор у конфлікті, ні Україна як жертва вторгнення, поінформувало джерело.
Дипломати продовжують працювати над формулюванням проєкту, який наразі описує "руйнівну війну, що почалася з вторгнення Росії в Україну", але не використовує слова "російська агресія" або "агресори", які були у заявах G7 з 2022 року, повідомили високопосадовці Німеччини та Європи.
Інший високопоставлений чиновник додав, що розробка та обговорення тексту можуть тривати до понеділка, 24 лютого, коли текст має бути опублікований.
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Крім того, ще не вирішено, чи запросять лідери G7 президента України Володимира Зеленського на онлайн-зустріч.
Офіційні особи підкреслили, що проєкт G7 ще не завершений, але також сказали, що важливо придумати взаємно узгоджену заяву.
Канада розпочала процес розробки, дотримуючись виразів, використаних у попередніх заявах G7 про війну, в яких Росію засуджували. Але офіційні особи адміністрації Трампа зазначили, що вони хочуть щось інше та коротше, ніж заява, зроблена за часів колишнього президента Джо Байдена, і прагнули переконатися, що вона не втручається та не блокує переговорів, які зараз ведуться з Росією, сказали чиновники. За словами одного чиновника, американці також хотіли вирізати уривки, які описували вторгнення як порушення суверенітету.
Наразі поточний проєкт містить заяву, в якій говориться, що сильні гарантії безпеки та інтеграція України в Європейський Союз "будуть критично важливі для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії".
- 18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
- Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші.
- "У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
- 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
- При цьому посол ЄС Катаріна Матернова переконана, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.
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