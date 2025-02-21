Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Плани з модернізації авіаційної техніки Анатолій Клочко обговорив під час виїзної наради разом з командувачем армійської авіації полковником Павлом Бардаковим.

Також у нараді взяли участь командири однієї з бригад армійської авіації та керівник профільного підрозділу Міністерства оборони.

Під час поїздки обговорили упорядкування аеродромної інфраструктури, території та споруд військових частин. Крім того, йшлось про те, які проблеми треба вирішити для швидшого ремонту вертольотів, а також виробництва і постачання запасних частин до них.