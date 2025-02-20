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Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ безпілотниками

Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
18:12
Війна з Росією дрони

Міноборони України впроваджує систему DOT-Chain у закупівлі дронів. Вона вже успішно працює у нелетальних закупівлях

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба відомства.

Міністр поінформував про зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів, яка відбулася 20 лютого.

"Саме ці компанії створюють технології, що змінюють хід війни: нищать ворожі танки, піхоту, збивають гелікоптери, допомагають з розвідкою та логістикою, а також б’ють по ключових об’єктах ворога на тисячі кілометрів у глибину", - написав Умєров.

Міністр назвав завданням очолюваного ним відомства забезпечення швидкого та безперебійного постачання найкращих БПЛА для військових.

"Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів. Вона вже успішно працює у нелетальних закупівлях", - повідомив очільник Міноборони.

За його словами, впровадження цієї системи дасть змогу швидше доставляти дрони на фронт, адже підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів.

Також це можливість підтримати виробників, оскільки вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва.

Також відомство має на меті створити прозорі правила в надії, що зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

"DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво. Таким чином, ми створюємо систему, яка працюватиме стабільно та безперебійно", - резюмував Умєров.

 

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
безпілотник
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