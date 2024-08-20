Уряд законодавчо утвердив існування Сил безпілотних систем і виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для них
Кабінет міністрів України у вівторок, 20 серпня, схвалив законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем та виділив 24 млрд грн на закупівлю БПЛА для Сил безпеки й оборони
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем", - написав Шмигаль.
Він також додав, що сьогодні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.
"У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БПЛА", - написав прем'єр-міністр.
Про Сили безпілотних систем
У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.
Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.
Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій.
"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначав президент України.
Володимир Зеленський 25 червня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.
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