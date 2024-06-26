Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем ЗСУ

Відповідний указ №382/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Своїм указом Володимир Зеленський постановив затвердити рішення РНБО щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про Сили безпілотних систем

У лютому президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, на полі бою", - заявив тоді Зеленський у відеозверненні до українців.

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Кабінет Міністрів 7 травня підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

Ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони", - зазначав президент України.