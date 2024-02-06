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Оновлено

Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ

6 лютого, 2024 вiвторок
19:47
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення в Україні Сил безпілотних систем ЗСУ

Про це йдеться на офіційному сайті інтернет-представництва президента України.

Президент доручив Кабінету Міністрів із залученням Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за підсумками внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував рішення щодо створення Сил безпілотних систем.

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього - це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою", - заявив президент. 

Він наголосив, що дрони довели свою ефективність у боях на всіх площинах: на землі, у небі, у морі. Завдяки дронам Україна змінила безпекову ситуацію в Чорному морі. Сили оборони значною мірою завдяки ним відбивають штурми та нищать ворожу техніку.

"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це завдання для армії, Міністерства оборони та уряду загалом. 

"Щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", - сказав президент.

  • 31 січня повідомлялося, що безпілотник ГУР вночі атакував Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу.
  • 1 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2024 році у планах Агенції оборонних закупівель Міноборони контракти на сотні тисяч безпілотників.
  • 1 лютого військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков розповів про роботу ударного гексакоптера Vampire, який ворог називає "Бабою Ягою".
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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