РосЗМІ заявили про атаку БПЛА на Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу
Росіяни заявляють, що вночі середи, 31 січня, невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут"
Про це повідомляють російські тг-канали "Фонтанка" та "Mash на Мойке".
Зазначається, що спершу петербуржці заявили про гуркіт, який чули у різних районах міста.
Близько 04:20 за місцевим часом російська ППО намагалася збити БПЛА на підльоті, за 60 км від Пітера залучили зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф".
Підбитий дрон зміг долетіти до Невського району Петербурга і впав на територію заводу "Невський мазут", пошкодивши кілька цистерн.
"Попередньо, серйозної пожежі не трапилося, три порожні цистерни швидко загасили", - повідомляє "Фонтанка". Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Видання додає, що в аеропорту Пулково вводили план "килим" з 03:53 до 05:11.
- Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що тієї ж ночі над Псковською областю був збитий безпілотник. Цей регіон межує з країнами Балтії.
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