Росія заявила про нібито атаку БПЛА на регіон, який межує з країнами Балтії
Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 31 січня над Псковською областю був збитий безпілотник. Цей регіон межує з країнами Балтії
Про це йдеться у відомстві.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над Псковською областю.
- У тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО Росії.
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