Росія заявила про нібито атаку БПЛА на регіон, який межує з країнами Балтії

Про це йдеться у відомстві.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила безпілотник над Псковською областю.