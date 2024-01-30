У Криму ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО РФ, - СтратКом

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Вранці 30 січня ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними "Крим.Реалії", у селищі Роздольне розміщено військову частину 85683-р. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після анексії у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки.