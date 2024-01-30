У Криму ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО РФ, - СтратКом
У тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО Росії
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Вранці 30 січня ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними "Крим.Реалії", у селищі Роздольне розміщено військову частину 85683-р. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після анексії у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки.
- Нагадаємо, вранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму.
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