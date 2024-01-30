У Росії заявили про атаку 21 безпілотника на 4 регіони РФ та Крим

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

За їхніми словами, засоби ППО вночі знищили та перехопили 21 нібито український безпілотник. Зокрема, 11 дронів збили над Кримом, 5 над Білгородською областю, 3 над Брянською і по одному над Калузькою та Тульською областями.

Як заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та руйнувань у регіоні начебто немає. На місці пригоди працюють оперативні та екстрені групи.

Водночас за словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, БПЛА знищили вранці на околицях міста Калуга. Його осколки впали на дах технічної нежитлової споруди. Росіянин зазначив, що займань та постраждалих немає.

До заяв очільників російських регіонів долучився "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, сили ППО збили безпілотник над акваторією Чорного моря у районі Бельбека.

"Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури", - пише Развожаєв.