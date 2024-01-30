Масштабна повітряна атака РФ на Україну. Ситуація у ніч на 30 січня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:29 військові оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях. О 21:10 стало відомо, що вони летять у напрямку Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Далі – на Черкащину.

Близько 22:00 військові заявили, що "друга група ударних БПЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Одещини".

Близько 23:00 "шахеди" виявлено на Харківщині (у напрямку Чугуєва) та Полтавщині (курсом на Миргород).

О 23:11 повідомили про нову групу ворожих дронів "на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини! Напрямок руху – північний". Трохи пізніше їх виявлено "у передмісті Кривого Рогу".

Після опівночі у ПС ЗСУ оновили інформацію по масштабній повітряній атаці на Україну:

Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину. Кілька груп ворожих ударних БПЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини. Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід. Група "шахедів" на Вінниччині – рухаються на північний схід. Група "шахедів" на Сумщині – рухається на північ.

О 01:47 у ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БПЛА.

ППО відпрацювала по "шахедах" на Київщині

О 00:36 у Київській ОВА повідомили про рух ворожих БПЛА: "У регіоні працюють сили ППО".

Близько 01:00 стало відомо, що група "шахедів" на Черкащині рухається у напрямку Київщини. І з Сумщини також на північ.