Масштабна повітряна атака РФ на Україну. Ситуація у ніч на 30 січня
Звечора 29 січня ворог почав чергову масовану повітряну атаку – декілька груп "шахедів" проникли на територію України з півдня та сходу і рухаються у північно-західному напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 20:29 військові оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА у Херсонській та Миколаївській областях. О 21:10 стало відомо, що вони летять у напрямку Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Далі – на Черкащину.
Близько 22:00 військові заявили, що "друга група ударних БПЛА рухається територією Миколаївської області у північно-західному напрямку. Загроза для Одещини".
Близько 23:00 "шахеди" виявлено на Харківщині (у напрямку Чугуєва) та Полтавщині (курсом на Миргород).
О 23:11 повідомили про нову групу ворожих дронів "на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини! Напрямок руху – північний". Трохи пізніше їх виявлено "у передмісті Кривого Рогу".
Після опівночі у ПС ЗСУ оновили інформацію по масштабній повітряній атаці на Україну:
- Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.
- Кілька груп ворожих ударних БПЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
- Група ударних дронів на Полтавщині – курсом на північний схід.
- Група "шахедів" на Вінниччині – рухаються на північний схід.
- Група "шахедів" на Сумщині – рухається на північ.
О 01:47 у ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БПЛА.
ППО відпрацювала по "шахедах" на Київщині
О 00:36 у Київській ОВА повідомили про рух ворожих БПЛА: "У регіоні працюють сили ППО".
Близько 01:00 стало відомо, що група "шахедів" на Черкащині рухається у напрямку Київщини. І з Сумщини також на північ.
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