Дрон "Баба Яга": військовий Волков розповів про те, як гексакоптер став нічним кошмаром окупантів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я довго сам не міг зрозуміти, чому саме "Баба Яга". Зазвичай цей дрон літає вночі, та він гудить. І начебто мітла баби-яги зверху - невелике, та страшне. Він (дрон, - ред.) з сучасною тепловізійною системою, то він доволі добре сканує скупчення ворога. Він несе велику кількість БК, яку іноді ворог може від страху, скажімо, множити на 10, бо він нормально розносить, залежно від ситуації, велику кількість мін, або декілька протитанкових. Тому це небезпечна для них історія", - пояснює Волков.

За даними військового, цей дрон успішно проходить ворожі РЕБ. У підрозділі оборонця багато екіпажів БПЛА, які вже вміло та ефективно знищують ворога.

Що відомо про дрон "Баба Яга"

Великий ударний гексакоптер Vampire, якого російська армія називає "Бабою Ягою", став їхньою нічною люттю. Цей БПЛА отримав таку назву, бо вночі він сипле на ворога багато снарядів.

Українські військові використовують важкі дрони-бомбери, щоб у темряві знищувати ворожу техніку та арсенали. Безпілотник не може літати вдень, бо він дуже важкий, коли повністю завантажений, і може піднятися лише на декілька десятків метрів. Крім того, він має малу швидкість і голосний звук двигуна. Він підіймає навантаження вагою до 15-20 кг на висоту до 400 м та одночасно може скидати на ворога 4 снаряди.

Фото: mil.in.ua

Хоча дрон "Баба Яга" з’явився на фронті недавно, він вже показав багато успішних польотів. Він замінив легкі FPV-дрони, які нападають на окупантів удень.

Безпілотник має перевагу в ціні, яка становить приблизно $20 тис. Дрон може здійснити 8-12 польотів і знищити близько 10 цілей, у тому числі 3-5 одиниць військової техніки на мільйони доларів. Цей БПЛА може працювати самостійно. Оператори вказують координати, дрон летить до мети, скидає снаряд, а потім сам повертається.

Великий ударний гексакоптер Vampire виробляє українська компанія SkyFall.

Дрон "Баба Яга" належить до "Армії дронів", має 6 гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів і кілька акумуляторів.

Технічні характеристики: