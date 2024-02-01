Україна у 2024 році планує виробити сотні тисяч дронів різних типів, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2024 році у планах Агенції оборонних закупівель Міноборони контракти на сотні тисяч безпілотників
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що за 2023 рік в Україні масштабувалося виробництво БПЛА:
- 67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію
- 58 отримали держконтракт.
Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.
За словами міністра, на 2024 рік у планах "в рази збільшити кількість дронів на фронті".
"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV - розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактором стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - сказав Умєров.
- Військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков розповів про роботу ударного гексакоптера Vampire, який ворог називає "Бабою Ягою".
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