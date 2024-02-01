Україна у 2024 році планує виробити сотні тисяч дронів різних типів, - Умєров

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що за 2023 рік в Україні масштабувалося виробництво БПЛА:

67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію

58 отримали держконтракт.

Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

За словами міністра, на 2024 рік у планах "в рази збільшити кількість дронів на фронті".

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV - розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактором стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - сказав Умєров.