Сили безпілотних систем: нові війська у ЗСУ – можливість перемогти у війні технологій чи запізніле рішення

Створення Сил безпілотних систем

Указ про створення окремого роду військ, пов'язаного з безпілотними системами президент України підписав у лютому 2024 року.

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"Це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, на полі бою", – заявив Зеленський у відеозверненні до українців.

Лютневим рішенням президент доручив уряду та Генеральному штабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення. 7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу президента, напрацьований спільно Міністерством оборони та Генштабом про створення в ЗСУ окремого роду військ – Сил безпілотних систем.

"Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії.

Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", – прокоментував рішення уряду міністр оборони України.

Далі Міністерство оборони підготує та внесе відповідний проєкт Закону України.

Для чого потрібен новий рід військ

У першу чергу ініціатори створення Сил безпілотних систем наголошують, що таке рішення продиктоване тим величезним впливом, що його ці системи мають на перебіг бойових подій. Серед успішних операцій можна відзначити атаки на Кримський міст, потоплення ракетного катера "Івановєц" безпілотними українськими катерами чи масована атака на російські аеродроми, внаслідок якої було пошкоджено майже два десятки літаків.

"Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", – зазначав президент України.

Він також визначив чіткий перелік завдань при створенні Сил безпілотних систем:

спеціальні штатні посади під роботу з дронами;

спеціальні підрозділи;

ефективне тренування;

систематизація досвіду;

постійне масштабування виробництв;

залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Міністр оборони Рустем Умєров взагалі вважає безпілотні системи – зброєю української перемоги.

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"Це – війна технологій. І ми повинні мати перевагу над ворогом, щоб мати перемогу. В сенсі створення Командування Сил безпілотних систем – ми перші. Такого командування ще немає ніде в світі. Я сподіваюся, що ми будемо непереможними, маючи такий рід сил у ЗСУ", – сказав міністр в інтерв'ю.

Його заступники також висловили своє бачення, що зміниться зі створенням СБС. Олександр Павлюк писав, що створюючи нові війська, Україна демонструє, що готова використовувати всі переваги безпілотних засобів.

"Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська", – наголошував перший заступник міністра оборони.

Інший заступник – генерал-лейтенант Іван Гаврилюк – вважає, що завдяки Силам безпілотних систем Україна зможе нівелювати кількісну перевагу ворога за багатьма видами озброєння.

"Завдання наших інженерів, виробників БпЛА, роботизованих систем, щоб роботи поступово все більш мінімізували участь людини на полі бою. А це дозволить зберегти життя і здоров’я українського військовослужбовця. Передбачаю, що функціонал роботизованих систем буде швидко розширюватись", – додав Гаврилюк.

Підтримали створення СБС і в інших міністерствах.

"Рішення про створення безпілотних військ стане потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України. Рік тому в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. З першого дня ми брали участь у їхньому розвитку: розробляли структурну організацію, доктрину застосування, навчали, забезпечували різними типами дронів, цифровізували їх роботу та взаємодію. За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою", – писав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що кажуть експерти про створення Сил безпілотних систем

Оператори безпілотників очікують від створення нового роду військ передовсім систематизації. Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів директор з розвитку Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" і, керівник ветеранської програми-платформи "Курс" Микита Гавриленко.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Це все потрібно вивести в окрему структуру, щоб вона була мобільнішою в ухваленні власних рішень, що стосуються сфери безпілотних систем (в повітрі, на землі чи на воді)", – зазначив він.

Схожі думки і в командира підрозділу Terra в складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов ("Абдула").

"Для мене це дуже великий позитив. Мені подобається, коли приймаються рішення, пов’язані з реальністю. Тобто подивилися, що це працює, уже з’явилися сильні колективи, з’явилися певні патерни ефективного ведення бою. Стало більш-менш зрозуміло, яка техніка ефективна, як її застосовувати. І це все якось систематизується, структурується і виводиться на офіційний рівень", – каже Волохов.

Він каже, що раніше в ЗСУ не було навіть такої посади як "пілот безпілотника".

"Цим займалися розвідники, танкісти, артилеристи, але ніхто не говорив, що це щось окреме. Зараз це все є, реалізовано в Сухопутних силах. Ми маємо, наприклад, в 3-ій штурмовій цілий батальйон безпілотних систем, а до цього ми мали роту (в певний час це була одна з чотирьох експериментальних рот в Україні). Тобто напрацювання в цьому напрямку активно йшли. Безпілотники показали себе золотою акцією – тим, що переломлює хід подій. І ті, хто першими їх опанували (слава Богу, що першими їх опанували ЗСУ), вони створили в певний період часу дуже великі переваги", – пояснює "Абдулла".

Ексдепутат, військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник Ігор Луценко вважає, що високотехнологічні рішення можуть виникати тільки у взаємодії силовиків-практиків і цивільних інженерів. Для такої взаємодії ЗСУ бракувало правових механізмів, а більш гнучким ГУР і СБУ це вдавалося краще..

"Тому я б формував роботизовані війська з наперед продуманими статутами, котрі більше мають бути схожі на нормативну базу роботи спецслужб, аніж простого війська", – писав Луценко.

Експерт із аеророзвідки та офіцер ЗСУ Юрій Касьянов назвав рішення про створення Сил безпілотних систем позитивним, але запізнілим.

"Це загалом позитивне рішення, яке свідчить про розуміння керівництвом країни тієї ролі, яку сьогодні відіграють безпілотні системи на полі бою. Та, водночас, таке рішення – свідчення і недорозуміння вищим військово-політичним керівництвом країни глибини перетворень, що йдуть. Тому що масову появу дронів на полі бою слід порівнювати не з появою військової авіації чи танків, а з появою вогнепальної зброї, яка кардинально змінила війну та військове мистецтво. Рішення про створення окремого роду сил безпілотних систем сьогодні вже не просто запізніле, а й просто застаріле", – вважає експерт.

Касьянов каже, що безпілотні системи є всюди, а в деяких військових частинах дрони має чи не кожен боєць.

"Сьогодні нам потрібен не стільки окремий рід, а єдиний державний координуючий та направляючий орган, надвідомча структура, яка б вивчала досвід застосування дронів та виробляла та здійснювала державну політку в галузі дронів, починаючи з розробки дронів, виробництва дронів та закінчуючи застосуванням дронів", – наголосив Касьянов.

Хто керуватиме Силами безпілотних систем

9 лютого 2024 року стало відомо, що полковник Вадим Сухаревський стане заступником Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського й відповідатиме за безпілотні системи.

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Вадим Сухаревський (псевдо "Борсук") народився в 1984 році в Береговому на Закарпатті. Вже в 20-річному віці (2004) брав участь у Миротворчій місії в Іраку. Учасник Битви за Ель-Кут, де, за даними американської розвідки, за перший день боїв українці знищили 180-200 бойовиків. Втрати українців склали: один загиблий і шестеро поранених.

У 2009 року закінчив Львівський інститут Сухопутних військ, з 2011-го – старший лейтенант, командир аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку.

Вадим Сухаревський взяв участь у першому бою війни на Донбасі, 13 квітня 2014 року біля Семенівки під Слов'янськом. Старший лейтенант Сухаревський, всупереч наказу "не відкривати вогонь", відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна.

Як пояснював сам Сухаревський, він розумів, що відповідальність за загибель побратимів буде лежати саме на ньому, якими б не були накази командування.

"Я дав команду висунутися на БТРах вперед, і сам сів на місце стрілка, щоб вся відповідальність за це рішення була на мені. Вогонь на ураження я вирішив відкрити сам", - пригадував він.

З 2016-го як батальйону морської піхоти виконував завдання на Маріупольському напрямку. У червні 2020 року отримав звання підполковника. Був начальником штабу 35-ої бригади морської піхоти, з лютого 2022-го – командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У складі цієї бригади діяв один із найвідоміших підрозділів, що спеціалізувався на БпЛА – "Птахи Мадяра".

18 червня 2022 року Сухаревський нагороджений званням Героя України. На той час мав звання полковника

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", – сказав Сухаревський.

Він пояснив, що підрозділи СБС мають зустрічати на полі бою противника дроном, відсікати від українського військового максимум засобів ураження. Сухаревський додав, що тактика росіян полягає в тому, щоб засипати українців чи то "шапками", чи то трупами своїх бійців, але в ЗСУ таким шляхом йти не збираються.

Що ще варто знати про Сили безпілотних систем

Загалом новостворені війська можуть претендувати на серйозний ресурс. На 2024 рік було офіційно оголошено план України щодо виготовлення 1 млн FPV-дронів, а також на тисячі далекобійних дронів з дальністю у декілька сотень, і до 1000, та навіть більше кілометрів.

Фото: suspilne.medi

У НГО "Аеророзвідка" наголосили , що за певними показниками кількість виконаних завдань (зокрема вогневих уражень) роботизованими технологіями наразі домінує над "традиційними" засобами.

"Роботизовані технології відкривають нові можливості для покращення багатьох процесів на полі бою: від розвідки й вогневого ураження до медичної евакуації й логістичного забезпечення", – йдеться в заяві організації.

Загалом, за офіційними даними, за 8 місяців до президентського указу про створення СБС (червень 2023 – лютий 2024) ударні дрони 67-ми спеціальних рот вразили 15140 цілей. Сюди входить як удари по ворожому озброєнню та військовій техніці, так і живій силі та опорних пунктів. Були випадки, коли оператори дронів за ніч могли уразити 80 одиниць техніки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що створення СБС відповідає основним світовим тенденціям і зараз в Україні відбувається певна трансформація – перехід армії на системи майбутнього, які визначатимуть поле бою.

"І війни проходитимуть за допомогою роботизованих систем – кіборгів. Ми бачили це в фантастичних фільмах, але це те, що оживає наяву. Але перед цим системно ще дуже багато роботи та шляху, який потрібно пройти. Нам потрібно в цій боротьбі бути першими, тоді ворог просто відставатиме і не матиме шансів. Ось це потрібно розуміти", – наголосив аналітик.