Бійці ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ
У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ
Про це пише Головне управління розвідки.
Зазначається, що ракетний катер ворога перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень і затонув.
"Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів", - пишуть у ГУР.
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