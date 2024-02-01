Бійці ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ

Про це пише Головне управління розвідки.

Зазначається, що ракетний катер ворога перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень і затонув.

"Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів", - пишуть у ГУР.