Кібератака української розвідки "поклала" сервер спецзв’язку міноборони РФ
Головне управління розвідки здійснило успішну кібератаку на сервер міністерства оборони РФ, який окупанти використовують для спецзв’язку
Про це повідомляє ГУР.
Фахівці ГУР МО України здійснили кібероперацію, внаслідок якої "ліг" сервер міноборони РФ, який окупанти використовують для спецзв’язку.
"У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером", - розповіли в ГУР.
Також у розвідці підкреслюють, що ФСБ Росії раніше затвердило програмне забезпечення на атакованому сервері як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.
"Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема військових", - зазначили в повідомленні.
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