ГУР здійснило кібератаку на ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працювала в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ

Про це пише ГУР.

Зазначається, що компанія IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, які займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

ЦЮ кібератаку здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних.



"Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога - вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора", - додали у розвідці.