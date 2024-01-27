ГУР здійснило кібератаку на ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працювала в інтересах оборонно-промислового комплексу РФ
Кіберфахівці Головного управління розвідки МО знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка впроваджувала інформаційні системи у промисловість Росії
Про це пише ГУР.
Зазначається, що компанія IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, які займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.
ЦЮ кібератаку здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних.
"Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, завдані збитки для ворога - вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора", - додали у розвідці.
- У Росії невідомі кіберволонтери зламали один з найуживаніших інтернет-провайдерів Москви, послугами якого користувалася низка державних структур РФ.
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