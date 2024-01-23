У Москві кіберволонтери зламали провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури Росії, - ГУР
У Росії невідомі кіберволонтери зламали один з найуживаніших інтернет-провайдерів Москви, послугами якого користувалася низка державних структур РФ
Про це інформує пресцентр Генерального управління розвідки Міноборони України.
"Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця компанія забезпечує послугами низку державних структур Росії, зокрема адміністрацію президента Володимира Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, "Сбербанк" та інші об’єкти.
За даними ГУР, 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "Акадо".
У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів РФ значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств країни-агресорки.
В українській розвідці додали, що точний масштаб збитків для Росії уточнюється.
- Також напередодні фахівці української організації Blackjack здійснили кібератаку на російське державне підприємство та здобули 1,2 терабайта цінних даних.
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