У Москві кіберволонтери зламали провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури Росії, - ГУР

Про це інформує пресцентр Генерального управління розвідки Міноборони України.

"Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ця компанія забезпечує послугами низку державних структур Росії, зокрема адміністрацію президента Володимира Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, "Сбербанк" та інші об’єкти.



За даними ГУР, 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "Акадо".



У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів РФ значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств країни-агресорки.



В українській розвідці додали, що точний масштаб збитків для Росії уточнюється.