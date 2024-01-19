Документи на об'єкти: ГУР заявило про успішну кібератаку на підприємство МІноборони РФ

Про це пише ГУР МО.

Зазначається, що йдеться про федеральне державне унітарне підприємство "Головне військово-будівельне управління по спеціальних об’єктах".

Повідомляється, що фахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманого масиву - технічна документація на понад 500 об’єктів Міноборони РФ.

"Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.