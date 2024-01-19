Документи на об'єкти: ГУР заявило про успішну кібератаку на підприємство МІноборони РФ
Фахівці української організації Blackjack здійснили кібератаку на російське державне підприємство та здобули 1,2 терабайта цінних даних
Про це пише ГУР МО.
Зазначається, що йдеться про федеральне державне унітарне підприємство "Головне військово-будівельне управління по спеціальних об’єктах".
Повідомляється, що фахівці проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманого масиву - технічна документація на понад 500 об’єктів Міноборони РФ.
"Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
- Раніше кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Російської Федерації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.77 Купівля 37.77Продаж 38.38
- EUR Купівля 41.14Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе