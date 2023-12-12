ГУР атакувало податкову систему РФ: параліч роботи триватиме близько місяця
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Російської Федерації
Про це інформує пресслужба ГУР.
Як зазначається, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.
Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФПС РФ.
У ГУР повідомляють, що у результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).
Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФПС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі – неможлива", - інформують розвідники.
У ГУР наголосили, що ця кібератака стала черговим серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.
- У розвідці нагадали, що провели успішну кіберспецоперацію щодо Росавіації і отримали доступ до закритих службових даних російського відомства.
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