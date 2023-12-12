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Головна Війна з Росією ГУР атакувало податкову систему РФ: параліч роботи триватиме близько місяця

ГУР атакувало податкову систему РФ: параліч роботи триватиме близько місяця

12 грудня, 2023 вiвторок
15:58
Війна з Росією ГУР

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Російської Федерації

Про це інформує пресслужба ГУР.

Як зазначається, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФПС РФ.

У ГУР повідомляють, що у результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між ФПС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі – неможлива", - інформують розвідники.

У ГУР наголосили, що ця кібератака стала черговим серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

  • У розвідці нагадали, що провели успішну кіберспецоперацію щодо Росавіації і отримали доступ до закритих службових даних російського відомства.
Пенсійний фонд
кібератаки
ГУР
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