Хакери здійснили атаку на систему Росавіації, увесь документообіг переходить у паперовий формат

Про це повідомив профільний російський авіаційний Телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на джерела у Росавіації, інформує Еспресо.TV

У Росавіації зруйновано всю мережу, стерто весь документообіг. Сумарно знищено приблизно 65 терабайтів даних.

"Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз триває пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу, видалено систему державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 роки. Як працювати, не знаємо", — каже джерело.

За його словами, бекапів немає, оскільки гроші Мінфіном на це не виділялися.

Атака сталася через неякісне виконання договірних зобов'язань з боку підприємства ТОВ «ІнфАвіа», яке здійснює експлуатацію ІТ-інфраструктури Росавіації. Із суботи в Росавіації сидять прокуратура та ФСБ.

Сьогодні у мережу потрапив лист керівника Росавіації Олександра Нерадько, у якому підтверджено проблеми установи з електронним документообігом та рекомендовано перейти на паперовий формат:

"Російська авіавлада залишилася без інтернету і змушена перейти на паперовий документообіг, вдавшись до фельд'єгерської пошти і "Пошти Росії", - йдеться у телеграмі Нерадько.

Відзначимо, що у Росавіації уже, вочевидь, готувались до того, що в результаті санкцій дійде до такої ситуації та ще 15 березня оголосили набір на посаду архіваріуса, який і буде розкладати усі листи по поличках.

Додамо, що після введення у Росії санкцій і офісний папір став дефіцитом. Зараз вартість аркуша є більшою, аніж акції Сбєрбанку.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

До хакерської атаки можливо причетне угрупування Anonymous, яке від початку російського вторгнення в Україну оголосило війну Росії та за цей час вже провело десятки успішних операцій, а напередодні хакнули російське телебачення, а ще раніше – Центробанк Росії та персональні конфіденційні файли російських олігархів та Путіна.

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