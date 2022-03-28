Anonymous хакнули російське телебачення – обіцяють злити 870 гігабайтів даних
Хакери Anonymous продовжують боротися з Росією на кіберфронті.
Про це хакери повідомили у Twitter, передає "Еспресо. TV".
Зазначається, що їм вдалося зламати сервери ВДТРК – великого державного російського медіахолдингу. Вони пообіцяли, що найближчим часом оприлюднять 870 гігабайтів даних компанії.
Довідково. Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (скорочено ВДТРК) — російський державний медіахолдинг. Був створений Постановою Президії Верховної Ради Російської Федерації від 14 липня 1990[1]. Систематично займається пропагандою, що направлена проти України i Західного світу. До її структури входять телеканал "Росія-1", телеканал "Росія-2, телеканал "Росія-24", та чимало інших.
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