Таємні угоди, секрети олігархів та конфіденційні відео, - Anonymous "злили" базу Центробанку РФ та записали звернення до Путіна

Про це вони розповіли у своєму Твітер, інформує Еспресо.TV

Anonymous виклав до мережі дані зламаного ними ЦБ Росії, обсяг яких становить 28 Гб. Крім того, хакери записали відеозвернення до Путіна:

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, що насправді є економікою РФ.

Ми – у твоєму палаці, ми – там де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – там, де ти спиш.

Декларації, кореспонденція, торгові угоди, які ти підписував з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео та програми, які ти використовуєш".



Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous напередодні повідомило, що вони зламали систему Центрального банку Росії.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів буде викладено протягом 48 годин, включаючи секретні угоди", - заявили в угрупованні.

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