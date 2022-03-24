Хакери Anonymous зламали 35 тис. файлів Центробанку РФ і обіцяють їх оприлюднити
Хакери Anonymous зламали секретні файли Центробанку Росії й обіцяють оприлюднити їх протягом 48 годин
Про це вони повідомили у твітері.
"Колектив Anonymous зламав Центробанк Росії. Понад 35 тис. файлів буде оприлюднено протягом 48 годин із секретними угодами", - зазначили хакери.
- Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламали сайти компаній "Ашан", Leroy Merlin і Decathlon за їхню відмову вийти з російського ринку.
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