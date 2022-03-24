Хакери Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin і Decathlon
Хакери Anonymous зламали сайти компаній, які відмовилися виходити з ринку РФ попри її війну проти України
Про це йдеться у твітері Anonymous.
"Anonymous націлений на компанії, які продовжують працювати в Росії: http://auchan.ru - зламано, http://leroymerlin.ru - зламано, http://decathlon.ru - зламано", - повідомили хакери.
- Нагадаємо, раніше хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestlе через її співпрацю з Росією.
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