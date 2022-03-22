Хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestlе через її співпрацю з Росією
Хакерська група Anonymous оприлюднила інформацію з бази даних компанії Nestlе після відмови останньої покинути ринок Росії
Про це Anonymous заявили у своєму твіттері.
"Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо", - повідомляється у твіті.
Базу даних можна знайти тут.
- Нагадаємо, що раніше хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили, інакше обіцяли витік даних.
- Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous зламала базу даних Роскомнадзора та виклала у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.
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