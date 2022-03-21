"Йдіть із Росії або станете нашими цілями!": хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили

Про це повідомляє Anonymous у Twitter.



"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під нашу ціль!", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous зламала базу даних Роскомнагляду та виклала у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.

7 березня хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.