"Йдіть із Росії або станете нашими цілями!": хакери Anonymous дали 48 годин на припинення роботи в РФ компаніям, які цього ще не зробили
Міжнародна група хакерів Anonymous закликала всі компанії, які працюють і сплачують податки до бюджету Росії, припинити роботу
Про це повідомляє Anonymous у Twitter.
"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під нашу ціль!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous зламала базу даних Роскомнагляду та виклала у відкритий доступ понад 360 тисяч файлів.
- 7 березня хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.
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