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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous

"Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous

7 березня, 2022 понедiлок
01:48
війна з Росією Anonymous

Хакери заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

Про це повідомляє Anonymous у Twitter, інформує Еспресо.TV

"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України", - йдеться у їх повідомленні.

На відео замість трансляції РосТБ показуються кадри війни в Україні.

Також Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – сказано в повідомленні.

  • Як відомо, Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

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Anonymous
хакерська атака
пропаганада
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