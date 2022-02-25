Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів
Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну російській владі через повномасштабне вторгнення в Україну
Про це Anonymous повідомила у Twitter.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", - йдеться в повідомленні.
Наразі не працюють кілька російських сайтів - Міноборони та сайт Кремля, а також пропагандистських ресурсів.
- Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.
- 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- 24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.
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