Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила війну Росії, не працюють сайти Міноборони РФ, Кремля та низка пропагандистських ресурсів

Про це Anonymous повідомила у Twitter.



"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.

23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Наразі не працюють кілька російських сайтів - Міноборони та сайт Кремля, а також пропагандистських ресурсів.

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