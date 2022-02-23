Сайти органів влади України зазнали масової кібератаки, - Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.



"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС", - написав Федоров.



Міністр зазначив, що це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки.



Він наголосив, що портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.



Також відсутній доступ до сторінки в мережі Інтернет Закарпатської обласної Адміністрації carpathia.gov.ua.



Крім того, офіційне інтернет-представництво Президента України - president.gov.ua та сторінка Міністерства оборони України - mil.gov.ua - продовжують працювати.

Нагадаємо, що Євросоюз залучив очолювані Литвою кібернетичні сили швидкого реагування (КСШР) для підтримки України.

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