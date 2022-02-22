ЄС залучив кіберсили швидкого реагування для підримки України

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"У відповідь на прохання України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія і Хорватія активують КСШР, які допоможуть відомствам країни боротися з викликами кібернетичної безпеки", - написав він у Twitter.



КСШР діють з 2019 року, ними керує Литва.



Міноборони Литви повідомило, що кібернетична команда швидкого реагування, яка несе чергування постійно, крім інших завдань, може задіюватися під час серйозної кібернетичної кризи або у випадку необхідності посилення захисту структур Євросоюзу.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії відвідають Україну наприкінці цього тижня.